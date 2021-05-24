В Эстонии сегодня начинается активная часть военных учений стран НАТО

Учения называются «Весенний шторм». Они начались неделю назад, сегодня стартует основная фаза со стрельбами. Манёвры проведут на суше, море и в воздухе в северной и центральной части Эстонии. В учениях задействовано около семи тысяч военных из США, Польши. Франции, Великобритании. В том числе боевая группа НАТО и подразделения союзников. К манёврам привлекут сотни единиц техники, включая бронемашины пехоты и танки. В этом году учения проводят в сокращенном масштабе и с более строгими ограничениями, чтобы предотвратить возможное распространение коронавируса, рассказали представители штаба Сил обороны Эстонии. Командующий передовыми силами НАТО в стране Пол Клейтон назвал учения Весенний шторм «кульминацией года тренировок». Он также подчеркнул, что угроза со стороны России остаётся самой большой проблемой безопасности как для Эстонии, так и других стран Европы.

Военные учения продлятся до 5 июня.