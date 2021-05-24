Глава Евросовета Шарль Мишель пообещал, что инцидент с самолетом Ryanair в Минске «не останется без последствий»

По его словам, лидеры ЕС обсудят это беспрецедентное происшествие в ходе открывающегося сегодня Европейского совета. Речь пойдет о возможном расширение санкций против Белоруссии. Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно посадили в Минске под предлогом, что борт возможно заминирован. Для сопровождения в воздух поднимали истребитель. На земле информация о минировании не подтвердилась, по был задержан летевший этим рейсом бывший главред оппозиционного телеграм-канала НЕХТА Роман Протасевич. Он внесен в республике в список причастных к терроризму, против него заведено уголовное дело по нескольким статьям, включая «организацию массовых беспорядков». В Белоруссии Протасевичу может грозить до 15 лет лишения свободы.

Между тем, Европейский совет сегодня проведет специальное заседание, на котором в том числе будет обсуждаться Россия.

Отношения с Россией по-прежнему в центре внимание Европы. Эта тема станет одной из основных на заседании Европейского совета. По его итогам планируется принять заявление, проект которого опубликовали СМИ. В документе подчеркивается, что Европейский совет осуждает «незаконные и провокационные действия российской стороны против ЕС и его стран-членов». Речь идет в частности о кибератаках и действиях спецслужб. Кроме России в повестке – Великобритания, а именно отношения между Лондоном и Брюсселем после вступления в силу с 1 мая соглашения о торговле и сотрудничестве. Затронут и тему обострения ситуации на Ближнем Востоке, а также подготовки к саммиту ЕС-США, который должен состояться в следующем месяце. Кроме того, планируется обсудить и более глобальные темы — борьбу с коронавирусом и изменениями климата.

Евросовет продолжит работу и завтра.