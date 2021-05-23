В Москве задержали главного редактора Baza Никиту Могутина.

Как сообщается в телеграм канале интернет издания, автомобиль Могутина остановили на улице под предлогом, что он проходит по ориентировке. В отдел полиции Китай-город, куда доставили задержанного, полицейские причину задержания не объяснили, сказав лишь, что «у них указание»

