Канал Sky News раскритиковал неполиткорректный жест вице-президента США Камалы Харрис на встрече с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. На кадрах , опубликованных Youtube каналом БД видно, как Харрис вытирает руку о брюки сразу после рукопожатия с южнокорейским лидером. Комментируя видеозапись, телеведущий Роуэн Дин отметил, что если бы нечто подобное произошло с экс-президентом Дональдом Трампом, это бы стало «катастрофой, но в данном случае инцидент не получил огласки в СМИ.