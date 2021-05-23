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23:04, 23 мая 2021

Sky News раскритиковал неполиткорректный жест вице-президента США Камалы Харрис на встрече с президентом Южной Кореи

Канал Sky News раскритиковал неполиткорректный жест вице-президента США Камалы Харрис на встрече с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. На кадрах , опубликованных Youtube каналом БД видно, как Харрис вытирает руку о брюки сразу после рукопожатия с южнокорейским лидером. Комментируя видеозапись, телеведущий Роуэн Дин отметил, что если бы нечто подобное произошло с экс-президентом Дональдом Трампом, это бы стало «катастрофой, но в данном случае инцидент не получил огласки в СМИ.


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