Ребенок, получивший травмы при падении фуникулера в итальянских Альпах, умер в больнице

Таким образом, как передает агентство ANSA, число жертв трагедии достигло 14 человек. Ранее сообщалось, что двое детей девяти и пяти лет в тяжелом состоянии с многочисленными травмами были доставлены в больницу в Турине. Авария произошла на канатной дороге из-за проблем с тросом, который оборвался в самой высокой точке маршрута незадолго до прибытия на высоту полторы тыс. м. 1491 м. Фуникулер упал в лесистом и недоступном участке, что осложнило спасательную операцию.