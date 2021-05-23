Глава Евросовета Ш. Мишель согласился обсудить на саммите ЕС в понедельник последствия инцидента с самолетом в Минске

Глава Евросовета Шарль Мишель согласился обсудить на саммите ЕС в понедельник последствия инцидента с самолетом в Минске и возможные санкции против Белоруссии. Как сообщил в Twitter официальный представитель Мишеля Баренд Лейтс, глава Евросовета завтра поставит вопрос о насильственной посадке самолета Ryanair в Минске. Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Информация о минировании не подтвердилась, но летевший этим рейсом оппозиционный белорусский журналист Роман Протасевич был задержан. На родине власти внесли его в список причастных к терроризму. Против него заведено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью «организация массовых беспорядков». Ему может грозить наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.