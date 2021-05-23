Cамолет «Райанэйр» Афины – Вильнюс, совершивший вынужденную посадку в Минске, приземлился в Вильнюсском аэропорту

Пассажирский самолет компании «Райанэйр» Афины – Вильнюс, совершивший вынужденную посадку в Минске, приземлился в Вильнюсском международном аэропорту. Как сообщил глава МИД страны Габриэлюс Ландсбергис, в Вильнюс этим рейсом летели около 170 пассажиров из 12 стран в т.ч. 90 граждан Литвы, а также граждане стран ЕС, России и Белоруссии. Среди пассажиров находился бывший главред признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Он разыскивается белорусскими властями и получил убежище в Литве. После приземления в Минске Протасевич был задержан белорусскими силовиками. В Литве в связи с инцидентом с принудительной посадкой самолета в Минске возбуждено уголовное дело по статье о захвате воздушного судна.