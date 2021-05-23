В Минске задержали Романа Протасевича, бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA, которого власти Белоруссии признали экстремистским. Протасевич летел рейсом авиакомпании Ryanair из Афин в Вильнюс. Когда лайнер, на борту которого было более 170 пассажиров пролетал над территорией Белоруссии, белорусские диспетчеры сообщили, что поступила информация о том, что борт заминирован. Экипаж был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Минска Для сопровождения в воздух поднимался истребитель. Взрывчатых веществ в самолете в итоге не нашли, но при проверке пассажиров задержали оппозиционного журналиста. Спустя почти пять часов власти Белоруссии позволили самолету продолжить перелет.

В Белоруссии против Протасевича возбуждено уголовное дело по статье об организации массовых беспорядков. Он и другой основатель NEXTA Степан Путило внесены в стране в список террористов, Telegram-канал NEXTA признан экстремистским. Как передает латвийское издание Delfi, пассажиры, летевшие одним рейсом с Протасевичем, рассказали, что когда объявили об экстренной посадке в Минске, он запаниковал, а в ответ на вопрос о том, что случилось, ответил, что здесь его ждет смертная казнь.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская убеждена, что история с лжеминированим самолета понадобилась для того, чтобы принудить борт к посадке и задержать Романа Протасевича.

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инцидента с самолетом в Минске и возможные санкции против Белоруссии. Как сообщил в Twitter официальный представитель Мишеля Баренд Лейтс, глава Евросовета завтра поставит вопрос о насильственной посадке самолета Ryanair в Минске. Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Информация о минировании не подтвердилась, но летевший этим рейсом оппозиционный белорусский журналист Роман Протасевич был задержан. На родине власти внесли его в список причастных к терроризму. Против него заведено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью «организация массовых беспорядков». Ему может грозить наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.

Белорусские правозащитники сообщают, что задержана также девушка Романа Протасевича. Она была вместе с ним на борту самолета Ryanair. Кроме того, сообщается, что в Вильнюс не прилетели четверо россиян, которые садились на рейс в Афинах.