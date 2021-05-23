Борт Ryanair, ранее экстренно садившийся в Минске из-за сообщения о минировании, приземлился в аэропорту Вильнюса. Рейсом Ryanair летел и после посадки в Минске был задержан оппозиционный белорусский журналист Роман Протасевич. Борт совершил экстренную посадку в Минске, якобы из-за сообщения о минировании самолета. Для сопровождения в воздух поднимался истребитель. Западные страны требуют международного расследования экстренной посадки рейса и задержания Романа Протасевича, бывшего главного редактора телеграм-канала Nexta. Представитель ЕС сообщил, что лидеры 27 стран Евросоюза обсудят на саммите 24 мая инцидент с посадкой самолета компании Ryanair в Минске.