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21:38, 23 мая 2021

Борт Ryanair, ранее экстренно садившийся в Минске из-за сообщения о минировании, приземлился в аэропорту Вильнюса

Борт Ryanair, ранее экстренно садившийся в Минске из-за сообщения о минировании, приземлился в аэропорту Вильнюса. Рейсом Ryanair летел и после посадки в Минске был задержан оппозиционный белорусский журналист Роман Протасевич. Борт совершил экстренную посадку в Минске, якобы из-за сообщения о минировании самолета. Для сопровождения в воздух поднимался истребитель. Западные страны требуют международного расследования экстренной посадки рейса и задержания Романа Протасевича, бывшего главного редактора телеграм-канала Nexta. Представитель ЕС сообщил, что лидеры 27 стран Евросоюза обсудят на саммите 24 мая инцидент с посадкой самолета компании Ryanair в Минске.


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