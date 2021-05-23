Борт Ryanair, ранее экстренно садившийся в Минске из-за сообщения о минировании, приземлился в аэропорту Вильнюса. Рейсом Ryanair летел и после посадки в Минске был задержан оппозиционный белорусский журналист Роман Протасевич. Борт совершил экстренную посадку в Минске, якобы из-за сообщения о минировании самолета. Для сопровождения в воздух поднимался истребитель. Западные страны требуют международного расследования экстренной посадки рейса и задержания Романа Протасевича, бывшего главного редактора телеграм-канала Nexta. Представитель ЕС сообщил, что лидеры 27 стран Евросоюза обсудят на саммите 24 мая инцидент с посадкой самолета компании Ryanair в Минске.
Самое обсуждаемое
В Минске задержан оппозиционный белорусский журналист, бывший главред телеграм канала NEXTA Роман Протасевич Протасевич в последнее время вёл телеграм-канал «Беларусь головного мозга», а ранее был главным редактором телеграм-канала NEXTA, освещавшего массовые акции протеста против Александра Лукашенко…
Западные страны требуют международного расследования экстренной посадки рейса «Райанэйр» и задержания Протасевича Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обратился к председателю Евросовета Шарлю Мишелю с просьбой расширить повестку предстоящего в понедельник саммита ЕС и рассмотреть вопрос о введении санкций против белорусских властей…
О подрыве основ права в России. Заявление правозащитников и членов Конгресса интеллигенции Новый законопроект юридически абсурден и просто преступен. Невозможно предсказать, кого именно в путинской России признают экстремистами: сегодня это структуры Навального, а завтра – любое объединение, чем-либо неугодное властям…