Самолет авиакомпании Ryanair, который сегодня экстренно сел в Минске, вылетел в Вильнюс — пресс-служба аэропорта.

В аэропорту Минска сегодня посадили самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Борт приземлился после сообщения о минировании, хотя никакой угрозы в действительности не было. По поручению президента Белоруссии Александра Лукашенко для сопровождения лайнера в небо поднимали истребитель. Позже выяснилось, что на борту самолета находился оппозиционер, бывший главред Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, которого в ноябре 2020 года белорусское КГБ внесло в список «лиц, причастных к террористической деятельности». Он был задержан в аэропорту.

Общественный деятель Михаил Ходорковский написал в соцсети, что «произошедшее в Белоруссии — это пиратский захват гражданского воздушного судна, санкционированный лично белорусским диктатором ради мести редактору независимого СМИ». Ходорковский также пообещал добиваться освобождения Протасевича и введения санкций в отношении Александра Лукашенко и тех, кто с ним сотрудничает.