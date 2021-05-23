В Белоруссии задержали основателя и бывшего главреда оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Протасевич находился на борту самолёта авиакомпании Ryanair, летевшего по маршруту Афины—Вильнюс. Когда лайнер пролетал над территорией Белоруссии, ему поступило сообщение о минировании. После этого лайнер развернулся и совершил посадку в Минске. Для сопровождения в воздух подниматься белорусский истребитель.

Близкий к президенту Белоруссии Александру Лукашенко Telegram-канал «Пул Первого» отмечает, что решение о возвращении самолёта Ryanair от границы и его экстренной посадке в Минске принял лично глава республики. Протасевич был задержан при проверке пассажиров рейса.ъ

МИД Великобритании предупредил о «серьезных последствиях», которые будут иметь действия властей Белоруссии в отношении задержанного в Минске Романа Протасевича. Соответствующее сообщение опубликовал в «Твиттере» глава МИД королевства Доминик Рааб. Действия белорусских властей Рааб назвал неслыханными.

Задержание оппозиционного журналиста, экс-главреда телеграм-канала Nexta, освещавшего протесты, Романа Протасевича во время перелета через территорию Белоруссии, является актом государственного терроризма. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» муниципальный депутат Илья Яшин. «Это действие, которое сегодня произошло в Белоруссии, я расцениваю как акт государственного терроризма. Потому что самолет авиакомпании другой страны, Ирландии, вынуждают приземлиться с использованием боевой авиации Беларуси, для того чтобы задержать оппозиционного блогера. Это не должно остаться без обсуждения на самом высоком международном уровне. Мне кажется, что европейским странам надо просто закрывать воздушное пространство над Белоруссией, не летать над территорией Белоруссии, потому что это становится просто опасно для пассажиров авиакомпаний. Протасевичу в Белоруссии грозит не просто арест, по предъявленным ему обвинениям, его грозит смертная казнь», — сказал он. Яшин отметил, что президент Александр Лукашенко «демонстрирует полное пренебрежение к международным нормам права и международным соглашениям.