Число жертв крушения фуникулера на севере Италии достигло тринадцати

Об этом сообщает национальная служба спасения в Альпах. Двое детей 9 и 5 лет в тяжелом состоянии с многочисленными травмами доставлены в больницу в Турине. Ранее сообщалось, что в результате обрыва каната почти на подъезде к пункту назначения примерно с 20-метровой высоты рухнула одна кабина, в которой находились по крайней мере 15 человек. Причины произошедшего выясняются. Соболезнования семьям погибших выразил премьер-министр Италии Марио Драги. Подъемники начали работать на горных курортах в эти выходные после того, как были закрыты в течение всего зимнего сезона из-за пандемии.
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