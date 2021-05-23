В аэропорту Минска идет посадка пассажиров на рейс Ryanair следовавший из Афин в Вильнюс и севший в Белоруссии по требованию диспетчерской службы, якобы из-за угрозы минирования. Как передает РИА «Новости», борт в пункт назначения еще не вылетел. Сообщение об угрозе взрыва оказалось ложным, но при проверке пассажиров был задержан летевший этим рейсом оппозиционный белорусский журналист Роман Протасевич.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала страны ЕС проявить единство по поводу инцидента с экстренной посадкой в Минске самолета компании Ryanair Афины — Вильнюс. Сообщения из Белоруссии о задержании оппозиционного журналиста Романа Протасевича и принуждении к совершению посадки самолета Ryanair она назвала абсолютно необъяснимыми и шокирующими.

МИД Греции назвал актом «государственного авиапиратства» посадку самолета Ryanair в Минске.

Премьер Польши настаивает на запрете полетов белорусских авиакомпаний над территорией ЕС после инцидента с самолетом Ryanair.