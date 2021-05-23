Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала неприемлемым инцидент с самолетом Ryanair в Минске

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен назвала неприемлемым инцидент с самолетом Ryanair в Минске и заявила, что все пассажиры рейса должны иметь возможность вылететь в Вильнюс. По ее словам, совершенно неприемлемо заставлять самолет, следовавший из Афин в Вильнюс, приземляться в Минске.

Ранее власти Белоруссии сообщали, что борт совершил вынужденную посадку, якобы из-за сообщения о бомбе на борту. Информация о минировании не подтвердилась, но при проверке пассажиров был задержан летевший этим рейсом оппозиционный белорусский журналист Роман Протасевич, объявленный в Белоруссии в розыск.

Глава Европарламента Давид Сассоли призвал Белоруссию объяснить инцидент с самолетом Ryanair и задержанием бывшего главреда признанного в республике экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Ранее белорусские власти сообщили что самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании. Информация о минировании не подтвердилась, но при проверке пассажиров был задержан, летевший этим бортом Протасевич, объявленный в Белоруссии в розыск.

Президент Литвы Гитанас Науседа потребовал освободить Романа Протасевича и призвал ЕС и НАТО отреагировать на действия Белоруссии. Он пообещал обязательно поднять эту тему на начинающемся уже завтра в Брюсселе заседании Европейского Совета. В МИД Литвы сообщил, что вызвали временного поверенного в делах Белоруссии. МИД Германии потребовал от Минска немедленного разъяснения ситуации вокруг рейса Ryanair и задержания Романа Протасевича. МИД Австрии призвал провести международное расследование обстоятельств посадки самолета Ryanair в Минске. Премьер Польши Матеуш Моравецкий просит расширить повестку завтрашнего заседания СЕ пунктом о немедленных санкциях против Белоруссии после задержания Протасевича.