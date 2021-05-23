Художественный руководитель и главный режиссер театра «Школа современной пьесы» Иосиф Райхельгауз выразил соболезнования в связи с кончиной актрисы Нины Шацкой. Об этом режиссер сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы». «Нина много лет была актрисой нашего театра, она не раз выходила в премьерах, замечательно играла у нас много самых разных ролей, у нас были большие гастроли в Париже. Конечно, ее уход – это очередная черта в уходе поколения. Тут кроме соболезнования ничего не скажешь», — сказал он.

Актриса театра Нина Шацкая скончалась на 82 году жизни, ее главной ролью в кино была роль пионервожатой в фильме «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен».