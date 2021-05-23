Бывшего муниципального депутата Юлию Галямину будут судить в Великом Новгороде 24 мая по обвинению в нарушении санитарного режима и неповиновению полиции. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Михаил Бирюков.

«Я встретился в ОВД с Юлией Галяминой, которая вчера была задержана на 48 часов. Сегодня суд не состоялся, завтра в суде Великого Новгорода пройдут восемь процессов на четырьмя участниками земского съезда, которые были задержаны вчера. Каждому из них вменяют административные правонарушения по двум статьям: 20.6.1 и 19.3. Первая связана с нарушением санитарного режима, а второе с неповиновением требованиям сотрудников полиции. Вторая статья подразумевает административный арест на срок до 15 суток», — сказал он.

Адвокат отметил, что Юлия Галямина выразила радость по поводу того, что земский съезд сегодня продолжает свою работу «несмотря на препятствия, которые сотрудники полиции пытались учинить вчера». Бирюков добавил, что заседание суда состоится в понедельник 24 мая в 14 часов.