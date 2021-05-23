Западные страны требуют международного расследования экстренной посадки рейса «Райанэйр» и задержания Протасевича

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обратился к председателю Евросовета Шарлю Мишелю с просьбой расширить повестку предстоящего в понедельник саммита ЕС и рассмотреть вопрос о введении санкций против белорусских властей из-за инцидента с самолетом «Райанэйр». Глава польского правительства пишет в Твиттере, что угон гражданского самолета — это беспрецедентный акт государственного терроризма, который не может остаться безнаказанным. Рейсом «Райанэйр» летел и после посадки в Минске был задержан оппозиционный белорусский журналист Роман Протасевич. Борт совершил экстренную посадку в Минске, якобы из-за сообщения о минировании самолета. Для сопровождения в воздух поднимался истребитель.

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш призвал провести независимое международное расследование инцидента с экстренной посадкой в Минске самолета компании «Райанэйр» Афины — Вильнюс. Он также потребовал немедленного освобождения задержанного в Минске активиста белорусской оппозиции Романа Протасевича, летевшего этим рейсом.



Евросоюз обеспокоен посадкой самолета компании «Райанэйр» в Минске и призывает власти Белоруссии немедленно освободить всех пассажиров. Об этом в Твиттере пишет глава Евросовета Шарль Мишель.