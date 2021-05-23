Любимым футболистом всех времен у россиян, по версии банка «Открытие», является вратарь Лев Яшин

Любимым футболистом всех времен у россиян, по версии банка «Открытие», является вратарь «Динамо» и сборной СССР Лев Яшин. За него, как передает РБК, высказались 16% опрошенных). Второе место в этом рейтинге занял Криштиану Роналду (11%). Третье место с 9% голосов поделили аргентинцы Лионель Месси и Диего Марадона.

Помимо этого, по 6% россиян назвали любимыми футболистами бразильцев Пеле и Роналдо. А из действующих футболистов чаще всего называли капитана сборной России и нападающего «Зенита» Артема Дзюбу.