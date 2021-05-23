Нидерландский пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем пятого этапа ЧМ Формулы-1 — Гран-при Монако. Второе место занял испанец Карлос Сайнс из «Феррари», третьим стал британец Ландо Норрис из «Макларен». Ферстаппен возглавил таблицу общего зачета чемпионата мира, опередив британца Льюиса Хэмилтона, который в Монако финишировал седьмым. Российский пилот команды «Хаас» Никита Мазепин впервые в карьере завершил гонку не последним из финишировавших, став 17-м.