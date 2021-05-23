Экстренно севший в Минске из-за сообщения о минировании самолет Ryanair Афины-Вильнюс, готовится к вылету, идет погрузка багажа. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе аэропорта. Информация о минировании не подтвердилась, но при проверке пассажиров был задержан бывший главный редактор оппозиционного белорусского телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. По сведениям Reuters этим бортом летят около 170 пассажиров. СК Белоруссии сообщает, что по факту сообщения о ложном минировании борта возбуждено уголовное дело.

Белорусские правозащитники считают, что сообщение о минировании было поводом для экстренной посадки лайнера и задержания оппозиционного журналиста, объявленного в Белоруссии в розыск.

Президент Литвы Гитанас Науседа потребовал освободить Романа Протасевича и призвал ЕС и НАТО отреагировать на действия Белоруссии. Он пообещал обязательно поднять эту тему на начинающемся уже завтра в Брюсселе заседании Европейского Совета. В МИД Литвы сообщил, что вызвали временного поверенного в делах Белоруссии. МИД Германии потребовал от Минска немедленного разъяснения ситуации вокруг рейса Ryanair и задержания Романа Протасевича. МИД Австрии призвал провести международное расследование обстоятельств посадки самолета Ryanair в Минске. Премьер Польши Матеуш Моравецкий просит расширить повестку завтрашнего заседания Совета Европы пунктом о немедленных санкциях против Белоруссии после задержания Протасевича.