Умерла актриса Нина Шацкая

Актриса театра Нина Шацкая скончалась на 82-м году жизни. Она долгое время играла в Театре на Таганке, последние годы жизни работала в «Школе современной пьесы». Ее главной ролью в кино стала роль пионервожатой в фильме «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен».

Шацкая была лицом Театра на Таганке и знаковым именем для публики. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» театровед Элла Михалева. «Актриса, которая представляла собой лицо театра на Таганке, его золотого века. Одно из тех имен, которые было знаковым для публики тетра, для спектаклей и репертуара. Играла роли, которые очень любил зритель, играла булгаковскую Маргариту, совершенно неповторимую, я думаю, что долгое время это будет непревзойденная роль. Человек она была совершенно замечательный», — сказала она.