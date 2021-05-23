Дмитрий Медведев объяснил свои слова об обязательной вакцинации против COVID-19

По его словам, в некоторых случаях при большой общественной опасности развития эпидемии государства вводят обязательную вакцинацию, но для этого требуется отдельное законодательное постановление властей. Вместе с тем, как отметил Медведев, пока процесс вакцинации в России протекает медленно, что грозит новыми волнами заболеваемости.

Большинство людей, с которыми поговорил сегодня в центре Москвы корреспондент «Эха Москвы», разделились на тех, кто ещё не привился, поскольку переболел коронавирусом и тех, кто не хочет вакцинироваться принципиально. Некоторые участники опроса опасаются, что власти могут пойти на жёсткие меры для того чтобы заставить людей вакцинироваться.