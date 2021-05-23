Земский съезд в Великом Новгороде, разогнанный накануне полицией, прошел в онлайн-режиме

Обсуждать накопившиеся проблемы муниципальным депутатам пришлось в Zoom, причем без главного организатора — экс-депутата Юлии Галяминой, которая провела ночь в полицейском участке. Сегодня должен был состояться суд, однако его перенесли, сославшись на то, что не успели доставить материалы. Соратников к Галяминой не пустили. Накануне офлайн-заседание съезда, которое началось в гостинице Россия было прервано полицией, которая обвинила собравшихся в нарушении эпидемиологических мер. После этого ряд участников был задержан. Впрочем, если верить экс-депутату Светлане Уткиной, на настроении остальных это не сказалось.

Кроме Галяминой был задержан и Виталий Боварь. Накануне новгородский губернатор Андрей Никитин внезапно ужесточил антивковидные ограничения, но даже с учетом запрета на мероприятия численностью не более 30 человек, в зале было меньше людей. Депутаты назвали операцию незаконной.

Юлию Галямину обвиняют в сопротивлении сотруднику правоохранительных органов. Ей грозит до 15 суток ареста.