В Белоруссии задержан бывший главред телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич

Самолет авиакомпании Ryanair, на борту которого находился Протасевич, направлялся из Афин в Вильнюс. Судя по данным сервиса Flightradar, лайнер уже приближался к границе с Литвой и готовился к посадке, когда ему пришлось повернуть, чтобы экстренно сесть в Минске, хотя Вильнюс был ближе. В аэропорту белорусской столицы утверждают, что экстренно сажать самолет пришлось из-за сообщения о минировании. Близкий к пресс-службе президента Белоруссии телеграм-канал «Пул Первого» сообщил, что решение о посадке самолета в Минске принял лично Александр Лукашенко. Также по его поручению для сопровождения лайнера в небо был поднят МиГ-29. В Минобороны это объяснили тем, что истребитель должен был помочь гражданскому судну безопасно сесть в аэропорту. Информация о минировании, как сообщается, не подтвердилась. Когда борт вынужденно приземлился в Минске Протасевича задержали. Остальных пассажиров повторно досмотрели и направили в транзитную зону. По данным аэропорта Минска, на борту находилось 123 пассажира, но в Вильнюсе говорят, что в самолете было 170 человек. Иная версия у Литвы и по поводу экстренной посадки. Представитель литовского аэропорта сообщили, что самолет направили в Минск из-за конфликта пассажира с одним из членов экипажа. По данным журналистов NEXTA, драку спровоцировали сотрудники КГБ, когда лайнер вошел в воздушное пространство Белоруссии. Его соратники говорят, что журналист еще до вылета рассказал о слежке — подозрительный мужчина в аэропорту пытался незаметно сфотографировать его документы. По словам родителей оппозиционера, тот возвращался из отпуска, и о его местоположении знал лишь ограниченный круг людей. После задержания Протасевича пользователи соцсетей призвали к бойкоту авиакомпании Ryanair и обвинили ее в пособничестве диктаторскому режиму. В Белоруссии против Протасевича возбуждены уголовные дела по статьям об организации массовых беспорядков и «возбуждении социальной вражды» к представителям власти. Они предполагают до 15 и 12 лет лишения свободы соответственно. Протасевич также внесен в список террористов. Телеграм-канал NEXTA, редакция которого находится в Варшаве, признан в республике экстремистским. Во время беспрецедентных протестов, начавшихся в Белоруссии после президентских выборов, этот канал стал главным источником информации об акциях.

Советник Светланы Тихановской Франак Вячорка сказал в эфире телеканала «Дождь», что считает посадку самолета в Минске вопиющим случаем, который нуждается в международном расследовании. Теперь люди будут выбирать полеты, чтобы не лететь над Белоруссией, сказал Вячорка.

Задержание Романа Протасевича во время перелета через территорию Белоруссии, является актом государственного терроризма. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» муниципальный депутат Илья Яшин. «Это действие, которое сегодня произошло в Белоруссии, я расцениваю как акт государственного терроризма. Потому что самолет авиакомпании другой страны, Ирландии, вынуждают приземлиться с использованием боевой авиации Беларуси, для того чтобы задержать оппозиционного блогера. Это не должно остаться без обсуждения на самом высоком международном уровне. Мне кажется, что европейским странам надо просто закрывать воздушное пространство над Белорусией, не летать над территорией Белоруссии, потому что это становится просто опасно для пассажиров авиакомпаний. Протасевичу в Белоруссии грозит не просто арест, по предъявленным ему обвинениям, его грозит смертная казнь», — сказал он. Яшин отметил, что президент Александр Лукашенко «демонстрирует полное пренебрежение к международным нормам права и международным соглашениям.

Задержание Протасевича является актом международного терроризма со стороны белорусских властей. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» бывший замминистра иностранных дел России Георгий Кунадзе. «Я считаю, что это обычный международный терроризм. Акт терроризма. предпринятый государством Белоруссия. <...> Самолет летит через воздушное пространство Белоруссии, сажать его никакого у властей Белоруссии не было. Здесь надо разбираться, кто слил информацию о том, что этот самый Роман Протасевич был на борту. Сделать ничего нельзя, потому что в случае с Белоруссией мы имеем слетевший с катушек режим, который давно уже на все плюет. Ну объявят ему порицание, осуждение, введут какие-то санкции, вот и все. Единственный, кто мог бы в эту ситуацию вмешаться хоть с какими-то шансами на успех, это Россия, но, как я понимаю, Россия своего друга и союзника в беде не бросит и никаких действий предпринимать не будет», — сказал он. Кунадзе отметил, что таким образом создан «нехороший прецедент», который может впоследствии использоваться другими странами. «Так, глядишь, и Россия может этот инцидент использовать и сажать самолеты, на борту которых могут транзитом через воздушное пространство России следовать неприятные для российского руководства люди», — заключил он.

Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что белорусские власти вынудили самолет сесть в Минске. Он потребовал от НАТО и Евросоюза отреагировать на ситуацию. В МИДе Латвии также подчеркнули, что произошедшее совершенно неприемлемо и потребовали освободить Протасевича.