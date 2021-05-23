По уточненным данным, 12 человек погибли и 2 детей получили серьезные ранения при обрушении фуникулера в Италии

По уточненным данным, 12 человек погибли и двое детей получили серьезные ранения в результате обрушения фуникулера на севере Италии. Как передает агентство АНСА, Причины произошедшего выясняются. Подъемники начали работать на горных курортах в эти выходные после того, как были закрыты в течение всего зимнего сезона из-за пандемии. Фуникулер доставлял туристов от озера Лаго на высоту в 1,5 тыс. м на гору Моттароне в Западных Альпах. Весь маршрут занимает 20 минут.
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