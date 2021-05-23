Сергей Собянин считает, что Москва справилась с пандемией коронавируса не хуже других городов мира. Между тем буквально два дня назад мэр признавал, что процент привитых он коронавируса в столице меньше, чем в любом европейском городе. По его данным, за время пандемии от COVID-19 привились 1 миллион 300 тысяч человек.