Суд в Пермском крае отправил под арест школьника из Березников, напавшего с ножом на преподавателя

21 мая 16-летний ученик лицея ранил учительницу физики. Она, как передает ТАСС, находится в реанимации в тяжелом состоянии. Нападение произошло буквально через несколько дней после стрельбы устроенной в гимназии в Казани, когда погибли 9 человек, в т.ч. семь школьников. Подозреваемый 19-летний Ильназ Галявиев арестован.
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