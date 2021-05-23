Суд в Пермском крае отправил под арест школьника из Березников, напавшего с ножом на преподавателя

21 мая 16-летний ученик лицея ранил учительницу физики. Она, как передает ТАСС, находится в реанимации в тяжелом состоянии. Нападение произошло буквально через несколько дней после стрельбы устроенной в гимназии в Казани, когда погибли 9 человек, в т.ч. семь школьников. Подозреваемый 19-летний Ильназ Галявиев арестован.