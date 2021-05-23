Съезд независимых муниципальных депутатов в Великом Новгороде продолжается в формате видеоконференции. Такое решение организаторы приняли после того, как накануне собрание под предлогом нарушения участниками ковидных ограничений сорвала полиция. Сегодня должен был состояться суд по административному делу Юлии Галяминой и еще трех человек, задержанных на съезде накануне, но материалы в суд не доставили, и заседание не состоялось.