В Минске задержан бывший главный редактор оппозиционного телеграм-канала Nexta Роман Протасевич

Как сообщает правозащитная организация «Вясна», Протасевич летел рейсом Ryanair «Афины-Вильнюс», который экстренно посадили в минском аэропорту «из-за сигнала о минировании». Как сообщает проправительственный канал «Пул Первого», из-за поступившей информации о минировании экипаж якобы попросил Минск принять самолет. О ситуации было доложено президенту. Лукашенко и тот дал санкцию на посадку в Минске. При этом для сопровождения в воздух поднимался истребитель. Nexta отмечает, что в Белоруссии Протасевичу грозит смертная казнь.
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