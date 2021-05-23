В Минске задержан бывший главный редактор оппозиционного телеграм-канала Nexta Роман Протасевич

Как сообщает правозащитная организация «Вясна», Протасевич летел рейсом Ryanair «Афины-Вильнюс», который экстренно посадили в минском аэропорту «из-за сигнала о минировании». Как сообщает проправительственный канал «Пул Первого», из-за поступившей информации о минировании экипаж якобы попросил Минск принять самолет. О ситуации было доложено президенту. Лукашенко и тот дал санкцию на посадку в Минске. При этом для сопровождения в воздух поднимался истребитель. Nexta отмечает, что в Белоруссии Протасевичу грозит смертная казнь.