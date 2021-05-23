Главный редактор «Новостей Киселевска» Наталья Зубкова закрыла издание после отъезда за рубеж.

Зубкова сообщила об этом на своем YouTube-канале. Редактор сказала, что жителям города не нужно свободное издание и оно изжило себя. Как сообщает «Новая газета», Зубкова намеревается заниматься более крупными проектами в сфере экологии. Кроме того, она не чувствует себя и дочерей в безопасности.

На журналистку напали в конце февраля этого года. Злоумышленник не нанес вреда ее здоровью, но угрожал семье, требуя «закрыть рот». Редактор сперва уехала из Киселевска в Екатеринбург, но следователи нашли ее и там, тогда Зубкова перебралась за границу. Страну пребывания она при этом не называет, а политического убежища просить не намерена. На своем сайте журналистка поднимала тему черных риэлторов, поборов в школах, экологии и других острых криминальных проблем.

Против Натальи Зубковой возбуждено уголовное дело о клевете по следам публикации о сборе денег с родителей в школах.