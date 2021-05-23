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17:08, 23 мая 2021

Главный редактор «Новостей Киселевска» Наталья Зубкова закрыла издание после отъезда за рубеж

Главный редактор «Новостей Киселевска» Наталья Зубкова закрыла издание после отъезда за рубеж.

Зубкова сообщила об этом на своем YouTube-канале. Редактор сказала, что жителям города не нужно свободное издание и оно изжило себя. Как сообщает «Новая газета», Зубкова намеревается заниматься более крупными проектами в сфере экологии. Кроме того, она не чувствует себя и дочерей в безопасности.

На журналистку напали в конце февраля этого года. Злоумышленник не нанес вреда ее здоровью, но угрожал семье, требуя «закрыть рот». Редактор сперва уехала из Киселевска в Екатеринбург, но следователи нашли ее и там, тогда Зубкова перебралась за границу. Страну пребывания она при этом не называет, а политического убежища просить не намерена. На своем сайте журналистка поднимала тему черных риэлторов, поборов в школах, экологии и других острых криминальных проблем.

Против Натальи Зубковой возбуждено уголовное дело о клевете по следам публикации о сборе денег с родителей в школах.


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