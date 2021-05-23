Более 6 тыс. жителей города Гома в Конго ночью бежали в соседнюю Руанду из-за извержения вулкана

Более шести тысяч жителей города Гома в Демократической республике Конго ночью бежали в соседнюю Руанду из-за извержения вулкана Ньиарагонго на границе двух стран. Извержение сопровождалось сильными подземными толчками. Власти призвали местных жителей покинуть дома. После этого, как сообщают местные СМИ, некоторые жители Гома направились к границе, захватив с собой все необходимое.