В Италии в районе озера Лаго обрушилась кабина фуникулера. Как передают местные СМИ, 9 человек погибли, два ребенка доставлены на вертолете в больницу Турина в тяжелом состоянии. Всего в кабине находились 11 туристов. Обрушение произошло за 100 метров до вершины горы на максимальной высоте.