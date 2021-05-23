В Италии в районе озера Лаго обрушилась кабина фуникулера. Как передают местные СМИ, 9 человек погибли, два ребенка доставлены на вертолете в больницу Турина в тяжелом состоянии. Всего в кабине находились 11 туристов. Обрушение произошло за 100 метров до вершины горы на максимальной высоте.
Самое обсуждаемое
О подрыве основ права в России. Заявление правозащитников и членов Конгресса интеллигенции Новый законопроект юридически абсурден и просто преступен. Невозможно предсказать, кого именно в путинской России признают экстремистами: сегодня это структуры Навального, а завтра – любое объединение, чем-либо неугодное властям…
У американцев ужасная эта санкционная политика: противозаконная, не соответствует нормам международного права. Если бы это были их собственные национальные санкции, эти санкции носят экстерриториальный характер и могут применяться даже против ближайших союзников США. По сути — шантаж, запугивание…