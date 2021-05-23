В Минске задержан оппозиционный белорусский журналист, бывший главред телеграм канала NEXTA Роман Протасевич

Власти Беларуси обвиняют его в организации массовых беспорядков. Протасевич был на борту самолёта авиакомпании Ryanair Афины-Вильнюс, который совершил в аэропорту Минска экстренную посадку из-за сообщения о бомбе на борту. Провластный телеграм-канал «Пул Первого» сообщил, что команду принять в Минске самолёт отдал Лукашенко лично. По его поручению для сопровождения пассажирского рейса в воздух был поднят истребитель. При этом из данных о полёте самолёта на сайте Flihtradar24 следует, что самолёт развернулся к Минску, когда уже был почти на границе с Литвой. Официально белорусские власти не связывают экстренную посадку самолёта с последующим задержанием Протасевича.

Белорусский оппозиционный лидер Светлана Тихановская призвала освободить журналиста и провести расследование инцидента в Международной ассоциации воздушного транспорта.

Протасевич в последнее время вёл телеграм-канал «Беларусь головного мозга», а ранее был главным редактором телеграм-канала NEXTA, освещавшего массовые акции протеста против Александра Лукашенко. Телеграм-канал признан в Беларуси экстремистским. Белорусские власти объявили Протасевича его в международный розыск и включили в так называемый «список террористов». Он покинул Беларусь из-за опасений за свою безопасность. В Белоруссии Протасевичу грозит серьезный тюремный срок.

Советник Светланы Тихановской Франак Вячорка сказал в эфире телеканала «Дождь», что посадка самолета в Минске является вопиющим случаем, который нуждается в международным расследовании. Теперь люди будут выбирать полеты, чтобы не лететь над Белоруссией, сказал Франак Вячорка.

Между тем Лина Бейшене, представитель госкомпании «Аэропорты Литвы», сообщила в эфире национального радио Эл-эр-тэ , что самолет Ryanair, летевший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за конфликта между пассажиром и одним из членов экипажа. По ее словам, информацией о бомбе на борту лайнера представители гражданской авиации Литвы не располагают. Причину конфликта на борту она не уточнила.