Бывшего главреда телеграм-канала Nexta Протасевича задержали в самолете, совершившем экстренную посадку в Минске

Бывшего главреда оппозиционного телеграм-канала Nexta Романа Протасевича задержали в самолете, совершившем экстренную посадку в аэропорту Минска. В Белоруссии Протасевич включен в список причастных к терроризму и объявлен в международный розыск. На родине ему, по некоторым данным, может грозить смертная казнь.

Главное управление по борьбе с оргпреступностью МВД Белоруссии подтвердило задержание в аэропорту Минска одного Романа Протасевича. Информация об этом изначально появилась в телеграм-каналах, они сообщили, что Протасевича задержали в самолете, который летел из Афин в Вильнюс. Лайнер авиакомпании Ryanair экстренно посадили в Минске из-за сообщения о минирования, утверждают в пресс-службе минского аэропорта. Там отмечают, что информация о бомбе пока не подтвердилась, работают саперы. При этом представитель литовского аэропорта подчеркнул, что информации о минировании у них нет. Им известно, что на борту произошел конфликт между пассажиром и одним из членов экипажа, и из-за этого пришлось посадить самолет. По данным телеграм-канал «Пул Первого», в небо для сопровождения лайнера был поднят истребитель. Соответствующее распоряжение дал президент страны Александр Лукашенко. Между тем глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что происходящее в минском аэропорту совершенно неприемлемо и противоречит международному праву. Он потребовал освободить задержанного и позволить ему улететь в Вильнюс.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала Международную организацию гражданской авиации начать расследование и принять меры вплоть до исключения Белоруссии. В сосцсетях призывают к бойкоту авиакомпании Ryanair.