В результате крушения фуникулера в Италии, по уточнённым данным, погибли 8 человек, передает агентство АНСА. Оно ссылается на спасателей. Дети в тяжелом состоянии были доставлены в больницу в Турине. Инцидент произошел в утренние часы на маршруте, который соединяет озеро Маджоре с возвышенностью почти в 1,5 тыс. м. Причины произошедшего выясняются. Подъемники начали работать на горных курортах в эти выходные после того, как были закрыты в течение всего зимнего сезона из-за пандемии.