Компания-оператор «Северного потока-2» сообщает о возобновлении его строительства

Судно «Фортуна» укладывает трубы на дно Балтийского моря на отрезке в 2 километра в исключительной экономической зоне Германии, передает немецкое агентство DPA. По его данным, другое российское судно «Академик Черский» в настоящее время прокладывает трубы в водах Дании.