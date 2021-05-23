МВД Белоруссии подтвердило, что бывший главред телеграмм-канала «Нехта» задержан в Минске. Роман Протасевич летел рейсом компании «Райанэйр» из Афин в Вильнюс. Самолет был посажен в Минске из-за сообщения о минировании, бомбу не нашли, передает РИА «Новости». По сообщению телеграмм-канала «Пул Первого», близкого к пресс-службе президента Белоруссии Александра Лукашенко, в небо по его приказу был поднят истребитель для сопровождения пассажирского самолета. Романа Протасевича власти Белоруссии обвиняют в организации массовых беспорядков.

«Никто, пролетающий над Беларуссией, теперь не может чувствовать себя в безопасности», – заявила лидер оппозиции Светлана Тихановская. Она требует международного расследования. Тем временем глава МИДа Латвии Эдгар Ринкевич написал в «Твиттере, что это совершенно неприемлемо и противоречит международному праву. По его словам, международная реакция должна быть сильной и эффективной.