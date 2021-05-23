Азербайджанские войска, которые вошли на территорию Армении вернулись на исходные позиции

О том, что войска покинули территорию страны, заявили в Министерстве обороны Армении. Сообщение цитирует РБК. Таким образом информация о том, что в районе Черного озера в Сюникском районе Армении находятся около тысячи азербайджанских военных, не соответствует действительности. Кроме того, уточняется, что обстановка на границе спокойная и никаких инцидентов не отмечено. В Азербайджане уверяют, что вооруженные силы пересекли границу для «ее уточнения». Армянская стороны называет это провокацией. Обстановка в Сюникском районе обострилась в начале мая. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян обратился к Президенту России Владимиру Путину с просьбой о военной помощи. Азербайджанский лидер Ильхам Алиев в свою очередь предложил армянской стороне провести переговоры о делимитации границы в соответствии с соглашением от ноября прошлого года, заключенного при посредничестве России.

ОТВОДА

Напомню, что в соответствии с этим документом часть Нагорно-карабахской автономной области перешла под контроль Азербайджана.