После нападения на учительницу в Перми школам в регионе рекомендовали уйти на каникулы или на дистанционное обучение

Министерство образования и науки Пермского края рекомендовало школам, которые еще не завершили учебный год, выставить итоговые оценки уже сейчас. Тех учащихся, кому необходимо подготовиться к экзаменам или исправить отметки, перевести на дистанционное обучение. Проводить консультации в очном формате следует для небольших групп и в случае крайней необходимости, подчеркивается в сообщении ведомства. И только если есть необходимость заниматься очно, школа может продолжать учебный процесс, но с соблюдением всех мер безопасности. Отмечается, что экзамены для учеников 9 и 11 классов пройдут в штатном режиме — девятиклассники уже завтра будут сдавать русский язык. Во всех учреждениях образования усилены меры безопасности, в том числе проходной режим. Рекомендацию о завышении учебного года власти региона выпустили после того, как 16-летний ученик лицея №1 в Березниках Пермского края напал с ножом на учительницу физики. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии, она в реанимации.

ОТВОДКА:

Накануне суд арестовал школьника на два месяца