В России ежегодно пропадает более 30 тысяч детей – «Лиза Алерт»

В России ежегодно пропадает более 30 тысяч детей. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» координатор добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Олег Леонов.

«Более 30 тысяч детей пропадает в Российской Федерации ежегодно. Дети пропадают везде и в лесу, и в городе. Маленькие дети просто случайно делают несколько шагов в каком-нибудь торговом центре от родителей и теряются, есть подростки, которые убегают из дома по разным причинам, есть дети, которых уже начали отпускать одних в город, и, когда они возвращаются обратно, у них садится телефон. Современный ребенок с севшим телефоном – это дезориентированный человек, который не понимает, куда ему ехать или идти. За счет того, что дети постоянно сидят в телефоне, у них сужены коммуникативные навыки, они не могут спросить у прохожих», — сказал он.

О.Леонов отметил, что ежегодно в Российской Федерации пропадает 180 тысяч человек, 20 тысяч из них никогда не находятся.

В центре Москвы 24 мая состоится презентация граффити уличного художника Покраса Лампаса, посвященного пропавшим детям. По информации СМИ, граффити будет расположено на улице Большая Якиманка.