Выступление Манижи на «Евровидении» было слабым, несмотря на социальный посыл – музыкальный критик

Выступление Манижи на «Евровидении» было слабым, несмотря на социальный посыл. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» музыкальный критик Артемий Троицкий.

«Мне очень симпатичен месседж Манижи и вообще вся социальная и гуманитарная сторона ее выступления. Я поддерживаю ее феминистические и ее антиксенофобские идеи. Что касается ее номера «Евровидении», то, на мой взгляд, и песня слабая, и исполнение, и вся визуальная его часть, что на «Евровидении» очень важно, — все это было решено довольно посредственно. Сам по себе номер мне не показался убедительным», — сказал он.

При этом А.Троицкий подчеркнул, что со стороны «Первого канала» было смелым поступком отправить Манижу на «Евровидение».

«Первый канал» сделал довольно смелый шаг, выдвинув Манижу на конкурс. В любом случае я думаю, «лучше с умным потерять, чем с дураком найти». Лучше занять с Манижей девятое место, чем с Димой Биланом – первое", — заключил он.

По мнению музыкального обозревателя издательского дома «Коммерсантъ» Бориса Барабанова, номер Манижи не были рассчитаны на победу в конкурсе.

«И песня, и номер изначально, как мне кажется, не были рассчитаны на победу. В этом смысле, это, конечно, провал: странно ехать на конкурс с заранее понимая, что ты не победишь. Эта песня и постановка может в себе нести какие угодно смыслы, но только не победу. Я не понимаю, почему был сделан такой выбор, тем более что сама певица хорошая, с хорошими данными, интересной творческой судьбой», — считает он.

Певица Манижа, представляющая Россию, заняла девятое место на конкурсе «Евровидение» с песней «Русская женщина». В начале своего выступления Манижа была одета в громоздкое платье в русском стиле с яркими народными узорами из лоскутов, которые прислали из разных уголков страны. В интервью агентству «РИА Новости» ранее она поясняла, что костюм символизирует многовековые традиции, которые не дают женщине «выйти и освободиться». В какой-то момент певица «открыла» платье и «вышла» из него в красном костюме.

Текст песни Манижи ранее подвергался критике. Так, спикер Совета Федерации назвала песню «бессмысленной», а организация «Ветеранские вести» просила проверить ее «на наличие признаков возбуждения ненависти либо вражды».

Победителем «Евровидения» в этом году стала итальянская рок-группа Maneskin. В тройку финалистов также попали исполнитель из Швейцарии и певица из Франции.