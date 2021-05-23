В Ереване сообщили об уходе части армии Азербайджана с территории Армении

В ведомстве назвали не соответствующими действительности сообщения, что в районе Черного озера в Сюникской области на границе между двумя странами находятся более 1 тыс. азербайджанских военнослужащих, передает издание РБК. Отношения между Арменией и Азербайджаном вновь обострились в мае, после того как Ереван заявил о вторжении на территорию Армении части азербайджанских военных под предлогом «уточнения границы».