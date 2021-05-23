Власти Израиля рекомендует гражданам страны не ездить в Россию из-за роста заболеваний коронавирусом

Предупреждение выпустил минздрав, передает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ. Оно касается также Сейшельских островов и Аргентины. Тем временем, официальное число заразившихся в России коронавирусом с начала пандемии превысило 5 миллионов человек. По данным оперативного штаба, за сутки выявлено чуть менее 9 тысяч новых заболевших, из них около трех тысяч в Москве, что на 300 больше, чем накануне.