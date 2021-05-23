В Кремле заявили, что Россия настроена на дружбу с другими странами, но без менторства и обмана

Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал слова главы государства Владимира Путина о том, что всем, кто попытается что-то откусить от России, выбьют зубы. Песков добавил, что президент совершенно четко обозначил константу мировоззрения, передает ТАСС.

