21 человек погиб во время забега на 100 километров по горной местности в китайской провинции Ганьсу

Когда спортсмены преодолели примерно треть ультрамарафона «Возрождение страны», погода в горах резко испортилась. Температура упала до 0 градусов, пошел ледяной дождь, сопровождавшийся градом. Бегуны были одеты лишь в легкие костюмы и переохлаждение наступило очень быстро. Организаторы остановили забег, а местные власти направили в горы до 700 спасателей, однако помощь подоспела не ко всем. Среди погибших – знаменитый китайский легкоатлет, неоднократный победитель ультирамарафонов Лянь Цзинь, который оторвался от основной массы участников. Долгое время его считали пропавшим без вести, но затем спасатели нашли спортсмена мертвым. Синоптики предупредили организаторов о возможном падении температуры, однако детального прогноза спортсмены не получили.

Мэр города Байинь Джан Сюйчень принес свои извинения и сообщил о том, что создана рабочая группа, которая займеться выяснением причин трагедии