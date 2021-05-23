Владелец сети магазинов по продаже электроники DNS пожаловался на слежку после встречи с соратником Алексея Навального

На это обратило издание «Знак.ком». Дмитрий Алексеев написал в Фейсбуке, что показывал во Владивостоке новосибирскому депутату Сергею Бойко фестиваль мидий, а потом за ним до его дома следовали два оперативника. Алексеев добавил, что ему обидно, что сотрудники центра по борьбе с экстремизмом не знают его в лицо.
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