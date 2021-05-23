В администрации таганрогского водоканала гибель одиннадцати человек на очистных сооружениях назвали несчастным случаем

Ранее там поясняли, что к трагедии, вероятно, привел выброс метана.

Директор водоканала Евгений Плетменцев утверждает, что станция, на которой работали сотрудники предприятия, цитата, «абсолютно безопасна и не предполагает нахождение там газа». Откуда он взялся, выясняет следствие. Плетменцев подчеркнул, что проект работ на объекте был одобрен экспертизой. Люди, считает он, погибли из-за несчастного случая. Сейчас насосная станция восстановлена. Трагедия произошла в пятницу. По предварительным данным, во время плановых работ произошел выброс метана. 11 рабочих скончались от отравления, еще не менее семи пострадали, четверо остаются в реанимации. Угроза их жизням сохраняется. Семьи погибших получат от властей Ростовской области по одному миллиону рублей, пострадавшим выплатят по 400 тысяч. Власти региона отмечали, что основной причиной аварии может быть несоблюдение техники безопасности. СМИ со ссылкой на свидетельства сотрудников водоканала писали, что коллектор давно требовал капитального ремонта и разрушался на глазах.

ОТВОДКА:

После трагедии уголовное дело возбудили по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов