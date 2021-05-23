Дмитрий Медведев объяснил свои слова о возможном введении обязательной вакцинации в России от коронавируса

Зампред Совета безопасности в ответе одному из пользователей «Фейсбука» написал, что это был комментарий на высказывание коллеги из Парламентской ассамблеи Совета Европы. Медведев подчеркнул, что в России вакцинация имеет добровольный характер, но в некоторых случаях при большой общественной опасности развития эпидемии государства вводят обязательную вакцинацию и для этого требуется отдельное законодательное постановление властей. Недавно мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице созданы все условия для того, чтобы просто и бесплатно сделать прививку, но жители не хотят вакцинироваться.