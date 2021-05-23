По сведениям МИДа Мальты, российская вакцина «Спутник» может быть сертифицирована в Европе до конца июня

Глава ведомства Эварист Бартоло в интервью ТАСС предположил, что ряд стран Европы начнут производить «Спутник». Министр выразил уверенность, что после одобрения вакцины Европейским агентством лекарственных средств у привитых российских туристов не возникнет никаких проблем с посещением Мальты.
Самое обсуждаемое
О подрыве основ права в России. Заявление правозащитников и членов Конгресса интеллигенции Новый законопроект юридически абсурден и просто преступен. Невозможно предсказать, кого именно в путинской России признают экстремистами: сегодня это структуры Навального, а завтра – любое объединение, чем-либо неугодное властям…
У американцев ужасная эта санкционная политика: противозаконная, не соответствует нормам международного права. Если бы это были их собственные национальные санкции, эти санкции носят экстерриториальный характер и могут применяться даже против ближайших союзников США. По сути — шантаж, запугивание…