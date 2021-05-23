По сведениям МИДа Мальты, российская вакцина «Спутник» может быть сертифицирована в Европе до конца июня

Глава ведомства Эварист Бартоло в интервью ТАСС предположил, что ряд стран Европы начнут производить «Спутник». Министр выразил уверенность, что после одобрения вакцины Европейским агентством лекарственных средств у привитых российских туристов не возникнет никаких проблем с посещением Мальты.