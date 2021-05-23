Адвокат Юлии Галяминой сообщил, что ей добавили административную статью

По словам Михаила Бирюкова, помимо неповиновения полиции ей также вменили невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения. Агентство ТАСС пишет, что речь идет о нарушении коронавирусных ограничений. Суд в Новгороде должен был состояться сегодня, но заседание перенесли на завтра. Юлия Галямина остается под стражей в полиции. Московский политик была задержана накануне на съезде независимых муниципальных депутатов. Власти фактически сорвали форум.